В аэропорту Сочи ребенок упал с высоты 3 м и выжил. Об этом в пятницу, 29 апреля, сообщил источник «Известий».

Отмечается, что пятилетний ребенок упал в зазор на лестничном проеме и сорвался вниз с большой высоты.

Он был госпитализирован. Врачи диагностировали сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму.

Сейчас выясняются причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее, 21 апреля, сообщалось, что в Екатеринбурге двухлетний ребенок выпал из окна. В отношении матери был составлен административный протокол.

Инцидент произошел на улице Мурзинской в Кировском районе. По данным правоохранительных органов, ребенок выпал из окна квартиры на втором этаже. У мальчика диагностировали тяжелую черепно-мозговую травму, множественные переломы свода и основания черепа, переломы ребер и компрессионный перелом позвоночника.