Производитель нефтегазового оборудования NOV прекратил инвестиции в РФ

Компания-производитель оборудования и компонентов для бурения, добычи нефти и газа National Oilwell Varco (NOV) прекратила инвестиции в РФ и ограничила деятельность в стране на фоне спецоперации по защите Донбасса. Об этом 29 апреля говорится в квартальном отчете компании, размещенном на ее сайте.

Отмечается, что решение было принято на фоне введения новых санкция против России правительствами стран ЕС, США, Великобритании и Швейцарии.

«Мы прекратили новые инвестиции и сократили нашу деятельность в России. Мы активно изучаем альтернативы, в том числе возможность дальнейшего сокращения деятельности, продажи части или всего нашего бизнеса или свертывания оставшихся операций в России и Белоруссии», — указывается в отчете.

Согласно подсчетам NOV, за первый квартал 2022 года компания зафиксировала обесценивание активов и прочие расходы в размере $41 млн. Падение доходов связано прежде всего с санкциями, введенными против России и Белоруссии.

Оставшиеся активы компании оцениваются примерно в $30 млн, а убытки от курсовых разниц, связанные с Россией и Белоруссией, в $67 млн.

Ранее, 28 апреля, глава Минфина России Антон Силуанов спрогнозировал снижение нфтедобычи в РФ на 17% из-за отказа европейцев ее покупать. Он сказал, что сейчас сложно оценить, как дальше будут вестись продажи. Министр отметил, что ведомство не просчитывало возможные последствия для бюджета от снижения добычи, так как пока не известно, какие страны решатся на такой шаг.

По словам главы Минфина, прогнозы министерства рассчитывались при одних ценах на газ, а сейчас объемы снижаются, но цены растут.

Комментируя слова Силуанова, независимый энергоэксперт Валдис Плявиньш заявил «Известиям», что прогноз о столь значительном снижении добычи нефти в краткосрочной перспективе выглядит вполне реальным.

11 апреля сообщалось, что пятый санкционный пакет Евросоюза, который начал действовать с 8 апреля, расширил запрет для европейского бизнеса на поставки в Россию технику и технологий для переработки нефти и производства сжиженного природного газа (СПГ). Согласно приложению к постановлению Совета ЕС, Евросоюз не разрешает своим компаниям поставлять в Россию системы для охлаждения и сжижения газа, оборудование для разделения на фракции углеводородов в процессе производства СПГ и нефтепереработки, широкий набор химического оборудования для различных этапов нефтепереработки.

ЕС в пятом антироссийском пакете запретил компаниям Европы покупать уголь и горючие сланцы в РФ (однако эта мера вступит в силу в августе), закрыл порты для российских судов и запретил автоперевозки по территории союза для операторов из России и Белоруссии. ЕС также наложил запрет на ввоз древесины, цемента, удобрений, морепродуктов и алкоголя.

Страны Запада начали вводить санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».