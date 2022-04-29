Облицовочные панели установят в ходе капремонта домов в Аниве

В городе Аниве Сахалинской области в ходе капремонта многоквартирных домов установят облицовочные панели. Об этом сообщает пресс-служба регионального фонда капремонта.

Панели установят на домах № 28, 30 и 32 по улице Первомайской. В рамках фасадных работ подрядчик также обновит двери и сделает обшивку балконов, пишет ИА SakhalinMedia.

«На фасаде установят новые облицовочные панели, произведут утепление. Срок окончания работ запланирован на первую декаду августа 2022 года», — рассказал инженер отдела стройконтроля Николай Балыбердин.

Кроме того, предусмотрена замена подъездных окон, дверей, крылец, устройство новой железобетонной отмостки. Всего в 2022 году в регионе капитальный ремонт пройдет в 141 доме.