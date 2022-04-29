Полсотни участков зарезервируют для строительства дороги в Красноярске

Власти Красноярска зарезервируют полсотни земельных участков для строительства дороги в переулке Боготольском. Об этом сообщает городская администрация.

Согласно распоряжению, земли будут зарезервированы на три года. В течение этого времени собственники не смогут возводить и реконструировать на них как жилые, так и производственные объекты, пишет ИА KrasnoyarskMedia.

Владельцев участков проинформируют в течение месяца, отметили в мэрии.

18 апреля сообщалось, что в Красноярске выбрали подрядчика, который займется строительством развязки из микрорайона Пашенный на Николаевский мост. Стоимость контракта составила почти 163 млн рублей.