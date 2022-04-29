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Дацик дал прогноз исхода боя Щербакова с Вильдановым на турнире РЕН ТВ

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Российский боец Вячеслав Дацик уверен, что боксер Максим «Макс Топор» Щербаков сможет нокаутировать Дениса «Большого Папу» Вильданова в поединке турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Бой состоится в ночь на 30 апреля. Транслировать его будет РЕН ТВ.

«Ставки сделали. [бойцы Федор] Чудинов, [Петр] Романкевич, [Денис] Вильданов и [Максим] Бабанин. Вильданов что-то, видимо, как-то разозлил Топора пельмешками. Вильданову главное попасть. Конечно, Топор может отбегать. Но если Вильданов попадет, то Топору кирдык», — сказал Дацик.

28 апреля боксеры «Большой Папа» и «Макс Топор» устроили скандал во время взвешивания. Топор заявил, что будет делать сопернику антицеллюлитный массаж, так как «недаром же он весит почти 200 кг». На что Большой Папа ответил, что Топор его раздражает и он хочет «бить его скорее, хоть сейчас».

Кроме того Щербаков бросил пачку пельменей в своего оппонента Вильданова. После того как Топор кинул пельмени в противника, Большой Папа толкнул его так, что тот упал, слетев со сцены.

Поединки суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» состоятся в «Вегас Сити Холле».

В качестве специальных гостей состязание посетят боксеры Костя Цзю и Александр Поветкин.

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