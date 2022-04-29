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Подготовка к строительству новой школы началась в Красноярске

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В Ленинском районе Красноярска началась подготовка к строительству новой школы. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Объект возведут на улице Глинки на месте старой школы № 50. Перед началом текущего учебного года ее учеников распределили в другие учреждения района, а само здание снесли, пишет ИА KrasnoyarskMedia.

Новую школу возведут по модульной технологии. Как объяснили власти, построить капитальное сооружение на данном участке невозможно.

Согласно проекту, здание будет состоять из учебного блока с классами, спортзала, медблока, кабинетов и технических помещений. На прилегающей территории обустроят спортплощадки для мини-футбола, баскетбола и гимнастики.

Предполагается, что новая школа откроется в сентябре 2023 года.

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