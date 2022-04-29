Лавров опроверг использование РФ иностранных наемников в спецоперации

Россия никогда не привлекала иностранных наемников для участия в спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Об этом заявил 29 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу Al Arabiya.

«Мы никогда не использовали наемников. Могу заверить вас, что люди в Сирии заняты своими собственными делами», — ответил он на соответствующий вопрос ведущего.

Также министр иностранных дел указал на взаимопонимание России и Турции по многим вопросам, в том числе по вопросу о закрытии Анкарой воздушного пути в Сирию для российских самолетов.

Турецкая и российская стороны являются партнерами, которые уважают интересы друг друга, добавил Лавров.

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что на украинской территории с начала специальной военной операции России располагаются порядка 7 тыс. наемников из более чем 63 стран, которые сражаются на стороне ВСУ.

Кроме того, в среду, 27 апреля, президент РФ Владимир Путин во время заседания совета законодателей заявил о росте числа неонацистов и иностранных наемников на территории Украины.

Так, 25 апреля глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что около 400 иностранных военных наемников находятся на предприятии «Азовсталь» в Мариуполе.

15 апреля британский наемник Эйден Эслин, который сложил оружие вместе с тысячью украинских военных, рассказал корреспонденту «Известий», что многие наемники спешно покинули Украину сразу после ударов по главной базе иностранного легиона — Яворовскому полигону. В основном остались те, кого уже перекинули в Донбасс. При этом они, по рассказам Эслина, пытаются отсидеться в бункерах.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия»