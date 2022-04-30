Минобороны рассказало о подвигах солдат ВС РФ в ходе спецоперации

В Министерстве обороны России в субботу, 30 апреля, рассказали о подвигах российских военных во время специальной военной операции по защите мирного населения Донбасса.

В оборонном ведомстве отметили самоотверженные и храбрые действия главного инженера мостового батальона, капитана Артема Белоусова. Украинские националисты, отступая под натиском российских войск, перебрались по мосту на другой берег реки. После того, как по мосту проследовало одно из российских подразделений, украинские боевики нанесли минометный залп по мосту и разрушили его. Подход подкрепления к российским военнослужащим, которые уже перебрались на противоположный берег, оказался невозможным.

Однако четкие и решительные действия Белоусова позволили в кратчайшие сроки навести понтонную переправу, через которую российские батальонно-тактические группы смогли перебраться на другой берег. В результате украинские националисты продолжили отступать вглубь обороны. Были созданы условия для оперативного развития наступления на позиции радикалов. При этом потерь среди подчиненных капитана Белоусова допущено не было.

В МО также рассказали, что отделение под командованием сержанта Алексея Сулоянова выполняло задачу по освобождению одного из населенных пунктов от вооруженных формирований украинских националистов. Батальонно-тактическая группа столкнулась с ожесточенным сопротивлением боевиков на подступах к населенному пункту. При этом отделением сержанта было уничтожено восемь националистов. После вытеснения украинских радикалов Сулоянов силами своего отделения организовал оборону на одном из направлений.

Уточняется, что боевики пытались вернуть населенный пункт под свой контроль, однако отделение сержанта успешно выполнило задачу по удержанию установленного рубежа, не допустив при этом потерь среди личного состава.

В ведомстве также подчеркнули решительные и своевременные действия командира дорожно-комендантского батальона бригады материально-технического обеспечения, майора Артема Сабитова. Перед его подразделением стояла задача развернуть диспетчерский пункт на маршруте подвоза материальных средств. Он успешно справился с задачей, обеспечил бесперебойную связь с вышестоящим командным пунктом и диспетчерский контроль движения снабженческих автомобильных колонн.

В один из дней майор Сабитов получил информацию о готовящейся украинскими диверсантами засаде на маршруте подвоза материальных средств. Оценив обстановку, он принял решение о перенаправлении колонны с основного маршрута на запасной, после чего передал координаты для нанесения артиллерийского удара по готовящейся засаде в вышестоящий командный пункт. Своевременные действия военнослужащего позволили предотвратить потери личного состава, военной техники и материальных средств.

Накануне официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что российская авиация высокоточными ракетами уничтожила в течение дня 38 военных объектов Украины.

В этот же день Конашенков рассказал, что российская авиация уничтожила производственные корпуса предприятия ракетно-космической отрасли «Артем» в Киеве. Он также заявил, что высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр» уничтожены три тяговых электроподстанции в районе железнодорожных узлов Фастов, Красноселка и Полонное.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».