Территорию Черной сопки расчистили в Красноярске

В Красноярске в рамках Всероссийского экологического субботника «Зеленая весна» расчистили территорию Черной сопки. Об этом сообщает региональное министерство экологии.

По данным ведомства, популярное среди горожан место очистили от 500 л мусора. Активисты собрали брошенные туристами бутылки, бумагу и одноразовую пластиковую посуду, пишет ИА KrasnoyarskMedia.

«Брошенный мусор наносит непоправимый ущерб природе. Оставленные бумага, пластик, стекло вредят не только животному миру — это потенциальная угроза возникновения лесных пожаров», — объяснил министр экологии Павел Борзых и призвал жителей региона убирать за собой мусор и беречь природу.

Всего в регионе планируется расчистить 25 особо охраняемых природных территорий. Среди них река Шушь, Кривинский бор, озеро Инголь, пещера Айдашенская, озеро Святое, а также заказники «Кебежский», «Кемский», «Хабыкский» и другие места.