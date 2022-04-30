Центральный Банк России снизил ключевую ставку до 14%

Центральный Банк России (ЦБ) сообщил в пятницу, 29 апреля, о снижении ключевой ставки с 17 до 14% годовых на фоне снижения инфляции.

Соответствующее решение Совета директоров ЦБ объясняется необходимостью поддержания доступности кредитных ресурсов.

«Последние недельные данные указывают на замедление текущих темпов роста цен за счет укрепления рубля и охлаждения потребительской активности. В то же время риски для ценовой и финансовой стабильности перестали нарастать, что создало условия для снижения ключевой ставки», — говорится в сообщении регулятора.

Уточняется, что важные для дальнейшей динамики цен являются такие показатели, как эффективность импортозамещения, а также масштаб и скорость восстановления импорта готовых товаров, сырья и комплектующих.

Согласно прогнозу регулятора, среднегодовой уровень ставки 12,5-14,0% в 2022 г. и 9-11% в 2023 г. допускает ее диапазон от 10 до 14% на конец 2022 г. и снижение до 8% к концу 2023 г.

Как рассказал «Известиям» партнер Capital Lab Евгений Шатов в пятницу, снижение ключевой ставки до 14% годовых дает банкам возможность более дешевого финансирования и означает предоставление более бюджетного кредитования как бизнеса, так и частных лиц, что должно способствовать поддержке экономической активности.

В этот же день глава Центробанка Эльвира Набиуллина по итогам заседания регулятора рассказала, что инфляционное давление в России в последние две недели стабилизировалось. Она уточнила, что, по данным опросов населения, ожидаемая инфляция ниже наблюдаемой, то есть россияне считают, что цены уже не будут расти так быстро. При этом риски раскручивания инфляционной спирали в стране уменьшились.

Кроме того, Набиуллина отметила, что Банк России будет работать над тем, чтобы частный банковский бизнес в России продолжал развиваться.

ЦБ в конце февраля поднял базовую ставку сразу на 10,5 процентного пункта, до 20% годовых. Решение было принято на фоне санкций в отношении РФ и возросшей волатильности на финансовом рынке. Как отмечает регулятор, это было антикризисной мерой, которая принималась прежде всего для ограничения рисков финансовой стабильности. Позже, 8 апреля, было решено снизить ставку до 17% годовых, в том числе на фоне замедления роста цен.