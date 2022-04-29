ЦБ снизил ключевую ставку до 14%

Центробанк (ЦБ) РФ 29 апреля понизил ключевую ставку на три процентных пункта — до 14% годовых, говорится в сообщении на сайте банка.

В ЦБ отметили, что внешние условия для российской экономики остаются сложными и значительно ограничивают экономическую деятельность. Однако проинфляционные риски в России несколько снизились. Отмечается, что риски связаны с дальнейшим усилением внешних торговых и финансовых ограничений.

«Текущие темпы роста потребительских цен, хотя и остаются высокими, существенно замедлились после пиковых значений первой половины марта. Замедление инфляции во многом связано с укреплением рубля и охлаждением потребительской активности. На этом фоне в апреле снизились инфляционные ожидания населения и бизнеса», — следует из релиза регулятора.

По оценке ЦБ, на рынке сложились условия для снижения стоимости заимствований, в частности уменьшились доходности ОФЗ. При этом ужесточились требования к заемщикам, что привело к замедлению темпов кредитования.

Как отмечается в релизе, решение Банка России наряду с действующими правительственными программами льготного кредитования поддержит доступность кредитных ресурсов в экономике и ограничит масштаб снижения экономической активности.

При этом денежно-кредитная политика сохранит необходимое дезинфляционное влияние, отмечает Центробанк.

Эксперты, опрошенные «Известиями», отметили, что снижение ставки поспособствует повышению доступности кредитов для бизнеса и населения, а также поддержит экономическую активность.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме 21 апреля, сообщила, что регулятор рассмотрит возможность снижения базовой ставки на следующих заседаниях. Эксперты, опрошенные «Известиями», прогнозировали понижение ставки на предстоящем 29 апреля заседании до 15% годовых.

Согласно аналитическому обзору ЦБ от 20 апреля, ситуация в банковском секторе России значительно стабилизировалась в марте по сравнению с последней неделей февраля. Также регулятор сообщил о значительном росте госсредств.

Ранее в тот же день заместитель председателя Центробанка Алексей Заботкин заявил в ходе выступления в Госдуме, что при достижении целевой инфляции в 4% ключевая ставка ЦБ составит примерно 7–7,5%.

8 апреля Банк России снизил базовую ставку с 20 до 17% годовых.