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Десяток новых машин пополнили автопарк транспортной полиции Сахалина

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Автопарк транспортной полиции Сахалинской области пополнился 10 новыми автомобилями отечественного и иностранного производства. Об этом сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на Telegram-канал Дальневосточной транспортной полиции.

Каждая машина оснащена специальным устройством для подачи световых сигналов, громкоговорящей установкой, радиостанцией, видеорегистратором.

Как отметил начальник Сахалинского ЛО МВД России на транспорте, полковник полиции Евгений Прима, авто имеют усовершенствованные характеристики проходимости и эксплуатации. Это позволит сотрудникам максимально быстро реагировать на оперативную обстановку и обеспечивать правопорядок на должном уровне.

В марте 38 новых спецавтомобилей пополнили автопарк областной больницы № 4 в городе Ишиме Тюменской области. Машины распределили на шесть территорий.

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