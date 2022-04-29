Готовность нового здания больницы в Якутии достигла 65%

В Вилюйском районе Якутии продолжается строительство нового больничного комплекса. Как сообщили ИА YakutiaMedia в пресс-службе регионального минздрава, готовность одного из зданий достигла 65%.

По словам главврача Вилюйской ЦРБ Егора Григорьева, в рамках первой очереди строители возвели общий блок и хирургическое отделение на 26 коек. Площадь двухэтажного здания составляет около 2,9 тыс. кв. м.

Сейчас на объекте продолжается монтаж наружных сетей тепло- и водоснабжения, насосной станции, установка опор тепловых сетей и другие виды работ. На данный момент готовность здания составляет 65%, полностью завершить строительство планируется к концу года.

Согласно проекту, больничный комплекс имеет сложную конфигурацию разной этажности. Блоки между собой будут связаны галереями и переходом.

Строительство ведется в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения.