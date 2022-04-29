Лавров рассказал о сроках окончания спецоперации по защите Донбасса

Спецоперация по защите Донбасса будет завершена, как только будут достигнуты ее цели. Об этом в пятницу, 29 апреля, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Она будет завершена, как только цели, которые я уже описал вам, будут реализованы и достигнуты», — сказал он.

Лавров также подчеркнул важность достижения целей операции в свете инцидентов с атаками на объекты на российской территории. Глава российского внешнеполитического ведомства при этом отметил, что РФ «позаботилась об авантюрах» Киева.

Ранее в этот день Лавров заявил, что Россия и Украина могли бы уже достичь значительных результатов на переговорах, если бы Киев не поменял позицию по указаниям США и Великобритании.

По его словам, сейчас России необходимо понимать степень последовательности Украины, «особенно в том, что касается территорий, на которые эти гарантии будут распространяться».

До этого, 22 апреля, глава МИД РФ сообщил, что переговоры российской и украинской сторон застопорились, Москва не получила ответа Киева на свои предложения по урегулированию ситуации в Донбассе. Кроме того, он добавил, что заявления представителей Киева наводят на мысль о том, что им не нужны переговоры с Москвой.

12 апреля президент России Владимир Путин заявил, что цели специальной операции по защите Донбасса будут достигнуты. Главной задачей он назвал помощь людям Донбасса.

Ранее, 7 апреля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду, что спецоперация по защите Донбасса завершится в обозримом будущем.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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