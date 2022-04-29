Более 5 тыс. машин задействовали в посевной в Приамурье

В Амурской области в посевной кампании задействовали 5 тыс. сельскохозяйственных машин. Об этом ИА PriamurMedia сообщили в региональном минсельхозе.

Аграрии намерены завершить сев к 10 мая, поэтому техника на полях работает в две смены. Ранними зерновыми засеяны 54,5 тыс. га, из них 34 тыс. га ячменя (37% от плана) и 18,5 тыс. га пшеницы (14,3%), а также 1,8 тыс. га овса (5,5%).

Отмечается, что в этом году площади под зерновые, сою, овощи и картофель в регионе были увеличены.

«В ноябре 2021 года было принято решение — пока российские аграрии не обеспечат себя полностью удобрениями, производители не имеют права это количество удобрений экспортировать в другие страны. Поэтому на сегодня с этим проблем нет», — добавил глава минсельхоза Олег Турков.