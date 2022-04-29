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В Тамбове более 100 человек были втянуты в мошенничество

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Районный суд Тамбова рассмотрел один из исков компании «Агрохимальянс» к физическому лицу о взыскании незаконного обогащения. Причиной иска послужил договор на покупку земли, по которому компания перевела ответчику 750 тыс. рублей. При этом она не стала ее владельцем. Об этом в пятницу, 29 апреля, сообщило ИА «Абирег».

В 2020 году в отношении бывшего юриста компании Алены Струковой возбудили уголовное дело по факту мошенничества. Сотрудницу обвинили в том, что она составляла договоры на покупку земель, в которых указывала реквизиты заранее выбранных физических лиц, не являвшихся собственниками участков. В результате в махинациях было задействовало боле 100 человек. «Агрохимальянс» оценивает ущерб в размере порядка 30 млн рублей.

Одним из жертв мошеннической схемы стал 18-летний студент колледжа Станислав Ларин. Как утверждает его адвокат, в 2019 году к его клиенту обратился знакомый Павел Лимбах, который попросил предоставить ему данные банковских реквизитов для денежного перевода. Он пообещал Ларину 2 тыс. рублей в качестве вознаграждения за услугу. Но в итоге Ларину на карту поступило 750 тыс. рублей. В тот же день Ларин встретился с Лимбахом и супругом Струковой Михаилом. Струков по частям снял денежные средства с карты студента и перевел их на свой счет.

По информации агентства, спустя год Ларина вызвали в МО МВД «Рассказовский», где допросили в качестве свидетеля по уголовному делу. Отмечается, что именно тогда он впервые узнал, что от его имени был заключен фиктивный договор купли-продажи со Струковой на сумму 750 тыс. рублей.

По словам Ларина, Струков сказал ему, что деньги он получил от сделок по покупки земельных участков, а переводы нужны якобы для того, чтобы средства не обнаружил руководитель агрофирмы, где работает его супруга.

После обращения в правоохранительные органы, компания подала гражданские иски на возвращение денежных средств к физическим лицам, которые предположительно помогали обналичивать деньги. При этом, адвокат Ларина попросил октябрьский суд в иске «Агрохимальянса». Он считает, что средства должны быть взысканы со Струковой, так как именно ее подозревают в мошенничестве.

Уточняется, что рассмотрение дела перенесли на 31 мая.

Ранее в апреле было возбуждено уголовное дело в отношении бывшего учредителя компании-застройщика в Хабаровске. Его подозревают в хищении 230 млн рублей средств дольщиков.

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