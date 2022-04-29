Лавров назвал условие достижения результата на переговорах Москвы и Киева

Россия и Украина могли бы уже достичь значительных результатов на переговорах, если бы Киев не поменял позицию по указаниям США и Великобритании. Такое заявление сделал в пятницу, 29 апреля, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Если бы они были честными и добросовестными переговорщиками, мы могли бы постепенно значительно продвинуться в переговорном процессе, и Украине были бы даны гарантии безопасности от ряда стран. Мы не имели ничего против этого», — рассказал Лавров в эфире телеканала Al Arabiya.

Сейчас для России главное, по словам министра, это понимать степень последовательности Украины «особенно в том, что касается территорий, на которые эти гарантии будут распространяться». Под этим Лавров имел в виду очевидную невозможность вносить в любые гарантийные соглашения Республику Крым и регионы восточной Украины, то есть Донецкую и Луганскую Народные Республики (ДНР и ЛНР). В данный момент, по его словам, последовательность отсутствует.

«Полагаю, мы вели эти переговоры добросовестно, в отличие от украинских представителей, которые постоянно меняли свои позиции. Изо дня в день они заявляли диаметрально противоположные вещи. Гарантии, которые обсуждались, содержатся в проекте, подготовленном Российской Федерацией с учетом позиции украинской стороны», — добавил дипломат.

Лавров также указал на недостатки явно контролирующего киевские власти Запада. Политики ничего не знают о том, как вести дела с Россией. Ведь если они хотели с помощью санкций заставить РФ «звать на помощь и просить прощения», то представляют из себя довольно посредственных планировщиков.

28 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила об отсутствии официального подтверждения о выходе Киева из переговорного процесса. Она также добавила, что поведение украинской делегации удручает.

В тот же день президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что Киев не признает результаты референдумов, которые будут проведены на освобожденных армией РФ территориях. По его словам, таких мероприятий может быть много. До этого, 23 апреля, глава государства четко обозначил, что в случае проведения референдумов на украинской территории страна выйдет из переговоров с Россией.

Ранее британская разведка сообщила, что в Херсоне якобы планируется проведение пророссийского референдума. С таким же заявлением выступил и советник президента Украины Алексей Арестович.

24 апреля Эрдоган провел телефонные переговоры с украинским лидером. В ходе диалога он отметил, что Анкара готова оказать всю необходимую поддержку в рамках переговорного процесса между Москвой и Киевом.

22 апреля Сергей Лавров заявил, что переговоры российской и украинской сторон застопорились, Москва не получила ответа Киева на свои предложения по урегулированию ситуации в Донбассе. Кроме того, он добавил, что заявления представителей Киева наводят на мысль о том, что им не нужны переговоры с Москвой.

20 апреля представитель Кремля Дмитрий Песков указал на то, что украинская сторона в ходе переговоров с Россией постоянно отходит от своих слов, добавив, что в плане эффективности переговоров это имеет очень плохие последствия.

Прежде российская и украинская делегации провели четыре очные встречи: 29 марта они прошли в Стамбуле, до этого — 3 и 7 марта, а также 28 февраля — в Белоруссии.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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