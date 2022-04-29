Суд в Латвии снял запрет на вещание пяти российских телеканалов

Суд в Латвии предписал временно отменить введенный в марте запрет трансляций пяти российских развлекательных телеканалов на территории страны. Об этом в пятницу, 29 апреля, сообщил глава Национального совета по электронным средствам массовой информации (NEPLP) Иварс Аболиньш.

«Суд решил применить временное урегулирование и вернуть в латвийское информационное пространство программы THT-Comedy, THT4 International, FRIDAY International, KHL TV channel и TNT Music, включенные в список санкций OFAС (управление по контролю за иностранными инвестициями США. — Ред.)», — написал он в Twitter.

Решением суда Аболиньш остался недоволен, NEPLP намерен его оспорить.

16 апреля в Латвии заблокировали доступ к 71 российскому сайту. Аболиньш тогда отмечал, что заблокированные сайты «содержали российский нарратив» касательно ситуации на Украине и информацию о якобы преступлениях ВСУ.

26 февраля крупнейшая телекоммуникационная компания в Латвии Tet прекратила ретрансляцию на территории страны ряда телеканалов, связанных с российскими властями и лицами, подпадающими под международные санкции. Прекращена ретрансляция телеканалов «PBK Эстония», MirTV, THT, «Пятница International», THT4 International, CTC Baltics, RTVi, THT Music, КХЛ, «Авто Плюс», «Наука», «Перец!», РБК, «1+2», «Моя планета», «Домашний».

Это не первые ограничительные меры Латвии в отношении русскоязычных информационных и медийных ресурсов. Так, 31 марта 2021 года NEPLP Латвии заблокировал доступ к сайтам ntv.ru, rus24.tv, teledays.net, которые позволяли смотреть российские телеканалы через интернет.