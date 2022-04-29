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Россиян предупредили об активизации мошенников на майских праздниках

Россиян предупредили об активизации атак мошенников на майских праздниках
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На майских праздниках мошенники планируют активизировать атаки на владельцев банковских счетов и аккаунтов сервиса «Госуслуги». Об этом в пятницу, 29 апреля, рассказали «Известиям» в российском сервисе разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI.

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По информации DLBI, новые «скрипты» криминальных колл-центров настроены на то, что жертвы будут находиться вдали от компьютера, часто в местах с не слишком хорошей мобильной связью и в «праздничном настроении». Это сыграет злоумышленникам на руку, ведь жертвы не смогут перепроверить слова злоумышленников о том, что их интернет-банк или личный кабинет на «Госуслугах» пытаются взломать и им необходимо будет сообщить SMS-код для его блокировки.

Кроме того, мошенники планируют использовать то, что блокировка будет «временной», а разобраться с проблемой можно будет «после окончания праздников». Полученный же SMS-код мошенники будут использовать для сброса пароля к личному кабинету или интернет-банку.

«Необходимо помнить, что SMS-коды никогда не используются при голосовой авторизации, а должны вводиться пользователем самостоятельно, а значит, никакая служба поддержки не может их запрашивать. Кроме того, для временной блокировки карты или счета требуется ее номер, а также паспортные данные или кодовое слово, но никак не SMS-код, который нельзя называть никому», — пояснил «Известиям» основатель DLBI Ашот Оганесян.

Оганесян рекомендовал перед отправлением на дачу или в туристическую поездку в предстоящие праздники снизить лимиты по p2p-переводам до минимума, так как именно они являются основным каналом хищения средств.

«Стоит также предупредить банк, если вы отправляетесь в другой регион или страну, чтобы уже сам банк не заблокировал карту, сочтя операции из нового места подозрительной активностью», — посоветовал он.

27 апреля эксперт кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Дмитрий Галов предупредил, что интернет-мошенники становятся особенно активными в преддверии длинных выходных вроде майских каникул. Галов рекомендует быть внимательными, обращать внимание на адрес сайта перед тем, как вводить на нем данные банковской карты; не переходить по сомнительным ссылкам в почте, мессенджерах и соцсетях; не кликать по рекламным баннерам на подозрительных сайтах. При этом он отмечает, что вышеперечисленные правила следует соблюдать не только в выходные, но и в любой другой день.

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