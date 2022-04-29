Директора тамбовской фирмы обвинили в уклонении от уплаты налогов на 35 млн рублей
Прокуратура Октябрьского района Тамбова утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 50-летнего руководителя одной местной организации. Он обвиняется в уклонении от уплаты налогов на сумму более 35 млн рублей. Об этом в пятницу, 29 апреля, сообщило ИА «Онлайн Тамбов.ру».
По версии следствия, генеральный директор организации, которая занималась строительством жилых и нежилых зданий, включил в налоговые декларации за III, IV кварталы 2018 года и II, III, IV кварталы 2019 и 2020 годов ложные сведения о своей деятельности.
Как сообщила агентству областная прокуратура, мужчина уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость на общую сумму свыше 35 млн рублей.
После вручения обвинительного заключения уголовное дело направят в Октябрьский районный суд Тамбова для рассмотрения по существу.
Ранее, в феврале, сообщалось, что в Орске (Оренбургская область) местного предпринимателя заподозрили в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 75 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 198 УК РФ «Уклонение физического лица от уплаты налогов, сборов и (или) физического лица — плательщика страховых взносов от уплаты страховых взносов». Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Подозреваемому грозит до трех лет лишения свободы.