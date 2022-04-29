РЕН ТВ рассказал, что смотреть на канале на майских праздниках

В праздничные дни всех зрителей телеканала РЕН ТВ ждут захватывающие и драматические военные и исторические фильмы и сериалы, анимационные марафоны, документальные и научно-популярные проекты, а также всероссийская премьера!

Воскресенье, 1 мая, зрители РЕН ТВ проведут с любимыми героями популярных отечественных сериалов. В программе — сериал «Спецназ», посвященный героической работе элиты российских войск в горячих точках по всему миру и в самом сердце России. Кроме этого, на РЕН ТВ покажут легендарный сериал «Бандитский Петербург. Барон» и «Грозовые ворота».

В понедельник, 2 мая, зрителей ждет подборка современных российских военных блокбастеров: фильм «9 рота» Федора Бондарчука, военная драма «Братство» Павла Лунгина, сериал Кирилла Белевича «Крепость Бадабер».

Во вторник, 3 мая, в эфире РЕН ТВ выйдет криминальный боевик Дениса Крючкова «Русский рейд». В фильме с непредсказуемыми сюжетными поворотами дерзкие рейдеры с безупречным планом готовятся отнять завод.

В субботу, 7 мая, зрители увидят фильм режиссера Алексея Пиманова «Крым. Россия». Драматический боевик про то, как двое людей встретились в Крыму, про любовь с первого взгляда, которой суждено пройти крещение огнем и мечом. Кроме этого, на канале впервые покажут военный триллер «Красный призрак» с Алексеем Шевченковым в главной роли. А также всеми любимая российская военная драма «Несокрушимый».

8 мая на канале день марафона захватывающего шпионского сериала «СМЕРШ», снятого по мотивам приключенческих книг Василия Веденеева. Накануне Дня Победы, аудитория еще не знакомая с сериалом режиссера Олега Фомина, сможет его оценить, а преданные поклонники получат шанс еще раз проследить за сражением советских контрразведчиков и немецких диверсантов. Трилогия «СМЕРШ» — многосерийный шпионский боевик РЕН ТВ о противостоянии секретной разведслужбы СССР и Третьего рейха в годы Великой Отечественной войны. В центре сюжета — судьба офицера Красной армии Георгия Волкова (Алексей Макаров), который ведет ожесточенную борьбу со своим заклятым врагом — агентом Абвера Конрадом фон Бютцевым (Олег Фомин). «СМЕРШ», впервые вышедший на экраны в 2019 году, стал самой популярной премьерой за всю историю канала, вызвавшей огромный интерес зрителей, — средняя доля целевой аудитории «25–54» составила 13,2%. Этот сериал посмотрел практически каждый пятый мужчина в России от 25 до 54 лет (18,4%).

В этот же день — боевик «Решение о ликвидации». О жестоком противостоянии между специальной группой ФСБ и бандой террористов, планирующих осуществить страшный теракт.

Праздник Великой Победы — 9 Мая — телеканал РЕН ТВ предлагает своим зрителям провести всей семьей, собравшись вместе с детьми на анимационном марафоне с уже полюбившимися героями российских полнометражных мультфильмов: «Иван Царевич и Серый Волк», «Добрыня Никитич и Змей Горыныч», «Алеша Попович и Тугарин Змей», «Илья Муромец и Соловей-Разбойник», «Конь Юлий», «Три богатыря» и другие. В программе ночного кинопоказа — впервые на канале РЕН ТВ выйдет военный сериал «Черные бушлаты» режиссера Виталия Воробьева, рассказывающий о работе специального разведывательно-диверсионного подразделения в 1941 году. И, разумеется, на РЕН ТВ — парад, посвященный Дню Победы!

Самым приятным сюрпризом для аудитории РЕН ТВ в мае станет всероссийская телевизионная премьера нового сезона сериала «СМЕРШ» — «СМЕРШ. Продолжение»! Зрителей ждут новые шпионские приключения советских героев-контрразведчиков с неожиданными развязками.

Не пропустите дату выхода «СМЕРШ. Продолжение» на телеканале-блокбастере РЕН ТВ!

Трейлер доступен по ссылке: https://disk.yandex.ru/d/S93M8wpUod_NJQ

Справка

РЕН ТВ — общественно-политический канал с остросюжетным контентом для активной аудитории. РЕН ТВ — самый популярный телеканал среди мужчин 25–54 года входит в первую пятерку главных каналов страны как по общей аудитории «4+», так и по целевой «Все 25–54». Телеканал входит в состав холдинга «Национальная Медиа Группа». Генеральный директор РЕН ТВ — Владимир Тюлин.