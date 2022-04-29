Завербованный Украиной житель Севастополя осужден на 19,5 года за госизмену
Южный окружной военный суд Ростова-на-Дону 29 апреля приговорил жителя Севастополя Дмитрия Штыбликова к 19,5 года колонии. В пресс-службе ведомства рассказали, что он был завербован украинскими спецслужбами.
Кроме того, в рамках дела к 13 годам колонии строгого режима был приговорен офицер Вооруженных сил Российской Федерации Александр Облога. Штыбликову также назначили финансовое взыскание в размере 200 тыс. рублей, а его сторонника лишили воинского звания «старший лейтенант».
Этот приговор стал для Дмитрия Штыбликова вторым. Ранее, в 2017 году, Севастопольский суд приговорил его к пяти годам лишения свободы и штрафу в 200 тыс. рублей по подозрению в приготовлении диверсий в Крыму.
Преступник тогда признал свою вину и добавил, что является военнослужащим Украины с 1992 года, с 1998-го он служит офицером главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины.