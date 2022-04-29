Экс-чемпиона мира по теннису Беккера приговорили к 2,5 года лишения свободы

Лондонский суд вынес окончательное решение по делу бывшего чемпиона мира по теннису немца Бориса Беккера, приговорив его к 2,5 года лишения свободы за сокрытие информации о его финансовых активах с целью избежать уплаты долгов. Об этом вещательная корпорация Би-би-си сообщает в пятницу, 29 апреля.

Теннисист был признан банкротом в 2017 году. Однако в ходе суда выяснилось, что тогда Беккер утаил от властей и кредиторов данные о своей недвижимости стоимостью £1 млн ($1,3 млн), а также приобретенном ранее пакете акций.

В 2002 году спортсмен уже был условно осужден на два года в ФРГ за уклонение от уплаты налогов, сообщается на сайте kp.ru.

Cуд признал Беккера виновным по четырем пунктам обвинения, среди которых: неразглашение сведений о недвижимости в Германии, перевод £350 тыс. на другие счета, кредит в размере £700 тыс., а также отклонение от декларирования 75 тыс. акций IT-фирмы. По каждому из пунктов обвинения теннисисту грозило до семи лет лишения свободы.

Ранее, в мае 2018 года, Беккер развелся с женой Лилли накануне девятилетнего юбилея свадьбы. Борис и Лилли поженились в июне 2009 года в Швейцарии, вскоре у них родился сын Амадеус.

От предыдущего брака у Беккера двое детей, кроме того, есть дочь от внебрачной связи.

Беккер — немецкий теннисист, бывшая первая ракетка мира. Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», чемпион Олимпийских игр. В 2003 году избран в Международный зал теннисной славы.