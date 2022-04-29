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Из Орловской в Брянскую область отправили 6 тыс. саженцев яблонь

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ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт селекции плодовых культур» в Орловской области отправило в организацию ООО ЛПК «Навля» в Брянской области 6 тыс. саженцев яблонь по карантинному сертификату. Об этом в пятницу, 29 апреля, сообщил портал Infoorel.ru.

По данным портала, в рамках предотгрузочного контроля сотрудники ведомства отобрали образцы саженцев и направили их в ФГБУ «Центральная научно-методическая ветеринарная лаборатория» в целях проведения комплекса исследований по постановлению правительства РФ от 16.02.2017 № 201 «Об утверждении перечня лабораторных исследований в области карантина растений».

Лаборатория не выявила карантинные объекты в данной партии саженцев.

Отмечается, что посадочный материал является основным путем распространения карантинных вредителей и возбудителей болезней плодовых культур. В частности, наибольшую опасность представляют восточная плодожорка, американская белая бабочка, возбудители бактериального ожога плодовых деревьев и шарки (оспы) сливы, калифорнийская щитовка и другие объекты.

Заражение посадочного материала одним из этих объектов приведет к появлению нового карантинного очага в месте посадки. В таком случае в ней будет установлена карантинная фитосанитарная зона.

Ранее в этот же день сообщалось, что специалисты управления Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям начали феромонный мониторинг всех карантинных объектов высокого фитосанитарного риска. Планируется установить 2380 феромонных ловушек.

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