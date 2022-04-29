Подготовка набережной к летнему сезону началась в Благовещенске
В Благовещенске (Амурская служба) началась подготовка набережной к летнему сезону. Об этом мэрия города сообщила в своем Telegram-канале.
Работы проводит подразделение ГСТК «Берег берегу». По данным на 29 апреля, сотрудники обновили полсотни лавочек и окрасили урны. Также они выполнили обрамления шести клумб.
В пятницу бригада работала на участке от переулка Святителя Иннокентия до улицы Пионерской, пишет Амурская Служба Новостей.
27 апреля мэр города Олег Имамеев сообщил, что в этом году власти планируют добиться финансирования работ по расчистке и дноуглублению реки Бурхановки. Она является одной из важнейших водных артерий, но сейчас она сильно загрязнена мусором.