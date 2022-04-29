Поклонники оценили отказ «Би-2» выступать в Омске из-за баннера с буквой Z

Поклонники и музыканты 29 апреля оценили отказ группы «Би-2» выступать в Омске из-за баннера с буквой Z.

«Группа наплевала на нас», — заявили фанаты из Омска, которые пришли на концерт «Би-2», но не смогли послушать песни коллектива.

Накануне, 28 апреля, «Би-2» отказалась выступать для жителей Омска из-за баннера с буквой Z, установленного за сценой. Отмена концерта произошла за несколько минут до начала, музыканты заявили, что были готовы выступить, однако выйти на сцену им якобы не дали организаторы.

Первый заместитель министра по делам молодежи, физкультуры и спорта Омской области Иван Колесник рассказал, что коллектив тайно, ночью, ни с кем не согласовывая, завесил баннер черным траурным полотном. Отмечается, что идти на компромисс музыканты отказались, а остальные рекламные плакаты претензий у группы не вызвали.

Гитарист рок-группы «Би-2» Андрей Звонков попытался оправдаться за срыв концерта, назвав причиной отсутствие в договоре рекламных баннеров. Также, по его словам, тот самый баннер с буквой Z якобы «мешал звуку». При этом музыкант не объяснил, каким образом черная ткань, которой коллектив завесил плакат, могла решить проблему со звуком.

Поведение музыкантов неприятно удивило людей в Донбассе, которые на протяжении восьми лет противостояли Киеву, — многие российские артисты поддерживали народные республики, однако не группа «Би-2».

Ополченец с позывным «Шмель» из Луганска считает, что артистам стоило бы занять более однозначную позицию.

«Они не были против, когда Донбасс бомбили. Можно говорить, что они лицемеры. Если бы они были против войны тогда, это была бы взвешенная политика, миролюбие», — говорит житель ЛНР.

Другой житель Луганска Александр Сергеевич считает, что «сейчас всё встало на свои места. Кто со своим нутром был, тот и вылез наверх. Вот и всё. Судьба их незавидная».

«Я считаю, это не совсем хорошо. Я поддерживаю (певицу) Юлю Чичерину, которая приезжала к ребятам на передовую, — специально для них писала. Большое удивление, потому что «Би-2» зарабатывают у вас в стране. Почему не поддержать свою страну, почему ее не любить?»

Жители рассказывают, Чичерину здесь любят и ценят — за поддержку, за пронзительные песни, за то, что она не закрывала глаза на происходящее. Ирина, которая приехала в ЛНР из Краматорска, рассказала, что вместе с мужем слушает Чичерину, а вот «Би-2», по ее мнению, как-то изменились.

«Это глупо, как кажется. На фоне Z... Вы же для русских граждан, для россиян, для тех, кто вас любит, выступаете. Какая разница, на фоне чего», — отметила собеседница.

Основатель группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов заявил, что лидеры группы «Би-2» должны прекратить увиливать и раскрыть настоящие причины отмены концерта в Омске, а также открыто выразить свою позицию.

2 марта Министерство обороны РФ рассказало, что обозначают символы на российской технике в спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Так, в символе Z зашифрована фраза «За победу», буква V означает выражение «Сила V (в) правде». Еще одна V значит «Задача будет выполнена».

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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