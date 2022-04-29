В Зеленограде пять пассажиров автобуса пострадали в результате ДТП
ДТП с участием автобуса произошло в Зеленограде. В результате происшествия пострадали пять человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.
Столкновение автобуса с легковым автомобилем произошло около 16:30 на Центральном проспекте в районе корпуса 240.
«По предварительным данным, пятеро пассажиров автобуса получили ушибы при падении в результате резкого торможения», — рассказали в ведомстве агентству городских новостей «Москва».
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Подробности случившегося выясняются.
Ранее, 22 апреля, на Ленинском проспекте в Москве водитель автобуса перепутал педали и столкнулся с впереди стоящими автомобилями Audi и BMW, в результате три человека пострадали.
18 апреля на площади Тверская Застава в Москве автомобиль марки BMW столкнулся с машиной скорой помощи. По информации «Известий», после столкновения с иномаркой автомобиль медиков врезался в столб. В результате ДТП пострадал один медицинский работник, его доставили в больницу.