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В Госдуме поддержали идею создания правовых преференций для беженцев из Донбасса

Депутат Госдумы Терентьев поддержал идею создания правовых преференций для беженцев из Донбасс
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Заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев оценил в пятницу, 29 апреля, предложение зампредседателя Совбеза России Дмитрия Медведева разработать систему правовых преференций для облегчения переселения беженцев из Донбасса в Россию.

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Терентьев считает, что это хорошая идея.

«Нужно, конечно, поддерживать русскоязычное население. Это будет способствовать развитию наших дружеских отношений с жителями Донбасса и поможет дальнейшему развитию денацификации Украины», — сказал парламентарий в беседе с RT.

Данная мера будет способствовать «сохранению исторической культуры на долгое время», уверен он.

Ранее в этот день Медведев в ходе заседания межведомственной комиссии по вопросам миграционной политики предложил разработать систему правовых преференций для облегчения переселения в Россию беженцев из Донбасса.

Он также предложил подготовить дополнительные меры в сфере миграционной политики, которые позволят укрепить общественную безопасность в России, сообщается на сайте kp.ru.

В конце декабря в МВД сообщили, что начиная с 2020 года, разрешительные документы для осуществления трудовой деятельности на территории страны получили более 7 млн мигрантов.

В то же время в ведомстве предупредили, что с 1 января 2022 года незаконная работа в России карается выдворением из стран с запретом на обратный выезд. Кроме того, за привлечение иностранцев к трудовой деятельности незаконным путем отвечают работодатели, которым грозят штрафные санкции до 800 тыс. рублей за одного сотрудника.

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