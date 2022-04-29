В Госдуме поддержали идею создания правовых преференций для беженцев из Донбасса
Заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев оценил в пятницу, 29 апреля, предложение зампредседателя Совбеза России Дмитрия Медведева разработать систему правовых преференций для облегчения переселения беженцев из Донбасса в Россию.
Терентьев считает, что это хорошая идея.
«Нужно, конечно, поддерживать русскоязычное население. Это будет способствовать развитию наших дружеских отношений с жителями Донбасса и поможет дальнейшему развитию денацификации Украины», — сказал парламентарий в беседе с RT.
Данная мера будет способствовать «сохранению исторической культуры на долгое время», уверен он.
Ранее в этот день Медведев в ходе заседания межведомственной комиссии по вопросам миграционной политики предложил разработать систему правовых преференций для облегчения переселения в Россию беженцев из Донбасса.
Он также предложил подготовить дополнительные меры в сфере миграционной политики, которые позволят укрепить общественную безопасность в России, сообщается на сайте kp.ru.
В конце декабря в МВД сообщили, что начиная с 2020 года, разрешительные документы для осуществления трудовой деятельности на территории страны получили более 7 млн мигрантов.
В то же время в ведомстве предупредили, что с 1 января 2022 года незаконная работа в России карается выдворением из стран с запретом на обратный выезд. Кроме того, за привлечение иностранцев к трудовой деятельности незаконным путем отвечают работодатели, которым грозят штрафные санкции до 800 тыс. рублей за одного сотрудника.