Решение Банка России снизить ставку сразу на 3 п.п., до 14%, превзошло ожидания большинства участников рынка. Предполагалось, что ЦБ выберет более скромный шаг — 2 п.п. По мнению регулятора, такое решение поддержит доступность кредитных ресурсов в экономике и ограничит масштаб снижения экономической активности, а также поможет монетарной политике сохранить необходимое дезинфляционное влияние.

Предпосылками к снижению ключевой стали начавшийся из-за санкций спад в экономике (речь идет о наиболее сильном падении ВВП с 1990-х годов), значительное замедление недельных темпов инфляции, а также снижение инфляционных ожиданий населения и бизнеса и укрепление курса российской валюты.

Вероятнее всего, смягчением денежно-кредитной политики Банк России хочет поскорее оживить кредитование и деловую активность в экономике, чтобы ограничить спад и ускорить процесс импортозамещения и восстановления логистических цепочек. Это, в частности, объясняется тем, что сейчас условия банковского кредитования остаются достаточно жесткими из-за повышенной премии за риск, в результате чего снижается кредитная активность, особенно по потребительским займам. В марте на фоне финансовой нестабильности некоторые кредитные организации вовсе де-факто перестали выдавать ссуды.

После повышения ключевой ставки ЦБ в конце февраля до 20% население стало возвращать вклады в банки, которые начали предлагать достаточно привлекательные ставки по депозитам. Однако затем в ожидании дальнейшего решения ЦБ по ключевой ставке кредитные организации сокращали проценты — в основном по депозитам и в меньшей степени по кредитам. Так, средняя максимальная ставка по вкладам в банках из топ-10 снизилась с 20,51% в первой декаде марта до 15,03% во второй декаде апреля.

После очередного апрельского снижения ключевой банки могут продолжить уменьшение ставок по депозитам примерно на 2–3 п.п. По мнению руководства ЦБ, ставки остаются привлекательными с учетом не текущей, а ожидаемой в будущем году инфляции, к тому же в кризис сбережения делаются и по мотиву предосторожности.

По кредитам банки также снизят ставки на 2–3 п.п., что сделает более доступной ипотеку на вторичном рынке. Уже 29 апреля ВТБ объявил, что с 30 апреля снизит ставки по всей линейке базовых ипотечных программ для приобретения жилья как на первичном, так и на вторичном рынках. Минимальная ставка будет сокращена на 3 п.п. и составит 13,9%. Впрочем, рынок недвижимости достаточно инертен и с отсрочкой реагирует на внешние изменения.

Что касается потребительских кредитов, то они могут быть менее доступными, так как банки предъявляют более жесткие требования к заемщикам в условиях начавшегося спада в экономике.

Доходности ОФЗ сейчас составляют 10%. В их ценах текущее снижение ставки было заложено уже давно. Более того, в стоимости гособлигаций, по-видимому, заложена и та ключевая, которая нас ждет на ближайших заседаниях. С учетом сегодняшних ориентиров ЦБ по инфляции в 2023 году на уровне 5–7% можно ожидать, что доходности средне-долгосрочных бумаг будут уходить в область однозначных значений.

Что касается рынка акций, то процентная ставка всегда для него важна, но сейчас она не определяющая. Обычно этот рынок реагирует позитивно на уменьшение процентной ставки, особенно сильнее ожиданий. Но сейчас российские акции стоят дешево из-за дисбаланса спроса и предложения, и, скорее всего, в среднесрочной перспективе этот расклад будет сохраняться. Решение ЦБ РФ оказало умеренно позитивное влияние на акции, о чем говорит позитивная динамика индекса Мосбиржи. Впрочем, полноценное ралли на рынке маловероятно, поэтому рассчитывать на серьезное повышение ценных бумаг не приходится.

Внеочередное заседание ЦБ в мае маловероятно, поскольку в начале апреля и в конце него ЦБ уже убрал часть экстренного повышения ставки, насколько это сейчас возможно. Дальнейшие шаги будут более размеренными. В зависимости от динамики инфляции и инфляционных ожиданий ЦБ в июне может продолжить снижение ключевой, возможно на 1 п.п. В целом в среднем в течение текущего года этот показатель ожидается в диапазоне 12,5–14%, в 2023 году — на уровне 9–11%. А в 2024-м показатель может снизиться до 6–8%.

Автор — руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам»

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