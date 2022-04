Врачи рассказали об опасных для здоровья свойствах меда

Мед, который считается очень полезным продуктом, на самом деле имеет неожиданные побочные эффекты для здоровья. Об этом рассказали в пятницу, 29 апреля, врачи Николь Линдель и Лакия Райт в издании Eat This, Not That!.

Одним из самых вредных свойств меда диетолог Линдель считает то, что этот продукт может повредить зубы. По ее словам, мед, как и любые сладкие продукты, может вызвать заболевания десен и увеличивает риск развития кариеса.

Райт же заявила, что употребление меда может стать причиной зуда во рту, спровоцировать аллергию или усилить симптомы поллиноза, так как пчелы собирают пыльцу в том числе и с тех растений, которые вызывают аллергию на цветение.

Кроме того, мед может быть опасен для людей с жировой болезнью печени, так как в нем высокое содержание фруктозы.

«Фруктоза метаболизируется печенью, потому людям с жировой болезнью печени рекомендуется ограничить потребление меда и исключить алкоголь», — пояснила Линдель.

14 января диетолог Михаил Гинзбург развеял миф об абсолютной пользе меда.

Он отметил, что детям до трех лет противопоказано употребление меда. Кроме того, аналогичная рекомендация прозвучала в адрес людей с ожирением, гипертонией, проблемами с артериальным давлением, жировым гепатозом печени.