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Японский банкир предрек конец света в случае эмбарго на газ из России

Японский банкир Кобаяси предрек конец света в случае эмбарго на газ из России
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Миру грозит конец света в случае, если Евросоюз (ЕС) введет эмбарго на российские энергоносители. Об этом рассказал японский эксперт Сюнсукэ Кобаяси в интервью местному изданию Nikkei.

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По словам банкира, в случае запрета западными странами использования энергоносителей из РФ будут простаивать газопроводы. Это, в свою очередь, приведет к необходимости построить для экспорта новые мощности. Это потребует больших финансовых и временных затрат.

«Придется строить новые трубопроводы. Чтобы сжижать и продавать его, необходимы установки для сжижения и средства транспортировки», — рассказал Кобаяси, подчеркнув, что с углем и нефтью подобных трудностей не возникнет.

Он объяснил это коммерческим интересом. То сырье, от которого откажутся страны ЕС и Япония, приобретет Китай, а остальные поставщики переориентируются на западный рынок. Нехватка газа повысит уровень спроса на сжиженный природный газ (СПГ), уголь и нефть.

Энергоносители, по мнению Кобаяси, подорожают, потому что «для людей это вопрос жизни и смерти».

28 апреля газета The New York Times заявила, что из-за санкций против России и проблем с поставками СПГ в Японии может начаться нехватка электричества.

13 апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по Европе и США. По его словам, в государствах растут цены и инфляция зашкаливает.

В качестве одной из ответных мер на антироссийские санкции, объявленные из-за спецоперации России на Украине, президент РФ Владимир Путин объявил, что РФ переведет расчеты за поставку газа недружественным странам, в том числе всем членам ЕС, в рубли из-за потери надежности западных валют. Соответствующий указ был подписан 31 марта.

Покупатели были обязаны открыть рублевые счета в российских банках, с которых проходит оплата газа. Ряд стран G7 и Евросоюза сочли требование РФ нарушением контрактов.

Санкции против России усилились после того, как 24 февраля Путин объявил о начале операции по защите мирного населения в Донбассе, где несколькими днями ранее ситуация значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Несогласные со спецоперацией страны Запада ввели новые санкции против РФ: в частности, ограничения коснулись энергоресурсов. Из-за запретов инфляция в Европе и США существенно усилилась, а цены выросли.

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