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Премьер Чехии Фиала заявил об отказе страны платить за российский газ в рублях

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Новые условия России по оплате газа в рублях — шантаж. Об этом заявил в пятницу, 29 апреля, премьер-министр Чехии Петр Фиала.

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«Если говорить о платежах в рублях, то Чехия не собирается поддаваться шантажу России. Ошибка, что некоторые страны и компании соглашаются на это. Это нарушение санкций», — заявил он журналистам.

Он также добавил, что Прага и Варшава разработают совместный сценарий на случай прекращения поставок нефти.

На данный момент Чехия получает из России 98% потребляемого газа.

Ранее в этот же день министр финансов РФ Антон Силуанов подчеркнул, что в ближайшее время Европа не сможет отказаться от российского газа. При этом РФ уже занимается проработкой поставок в другие страны. Ранее Силуанов отметил, что российская сторона не отказывалась от выполнения обязательств и исполняет контракты.

Вместе с тем еще 22 апреля Фиала заявлял, что Чехия не может в настоящее время отказаться от российских газа и нефти.

Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о том, что страна перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли, и подписал указ 31 марта. Покупатели должны были открыть рублевые счета, с которых проходит оплата газа.

Решение было принято на фоне антироссийских санкций, которые зарубежные страны ввели после начала спецоперации по защите мирных жителей Донбасса. Тогда ряд стран G7 и Евросоюза сочли требование РФ нарушением контрактов.

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