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Юрист назвал условия работы в выходные дни

Юрист Шугаев рассказал, какие выплаты положены за работу в выходные дни
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Адвокат МКА «Клишин и партнеры» Андрей Шугаев рассказал «Известиям» об особенностях работы в выходные дни.

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По словам специалиста, работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за исключением следующих случаев: для предотвращения катастрофы, производственной аварии либо устранения последствий катастрофы, производственной аварии или стихийного бедствия; для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи имущества работодателя, государственного или муниципального имущества; для выполнения работ, необходимость которых обусловлена введением чрезвычайного или военного положения.

При этом есть специальности, на которых действующие правила не распространяются. Это касается творческих работников СМИ, организаций кинематографии, теле- и видеосъемочных коллективов, театров, театральных и концертных организаций, цирков и иных лиц, участвующих в создании. В этих случаях работа в выходные дни оговорена в договоре.

Привлечение к работе в выходные дни инвалидов или женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, допускается только при условии, если это не запрещено им по состоянию здоровья.

Оплата за работу​ выходные и праздничные дни производится в двойном размере, заключил Шугаев.

Ранее, 26 апреля, юрист HeadHunter, эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева также рассказала, на что могут претендовать сотрудники, которых привлекут к работе в выходные и праздничные дни. Привлечение работников к работе в выходные и праздничные дни должно быть оплачено не менее чем в двойном размере за часы, фактически отработанные в этот день, либо предоставляется другой день отдыха, сказала Нечаева.

В этом году майские выходные продлятся с 30 апреля по 3 мая включительно, а также с 7 по 10 мая включительно.

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