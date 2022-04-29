Камеры зафиксировали в Москве автомобиль посольства США с буквой Z на крыше

Столичные камеры уже несколько раз зафиксировали передвижение автомобиля с буквой Z на крыше с красными дипломатическими номерами. Как сообщил Telegram-канал «112» в пятницу, 29 апреля, автомобиль принадлежит посольству США.

«Машину с красными дипломатическими номерами несколько раз фиксировали камеры видеонаблюдения. В конце концов противоречащая позиции официального Вашингтона тачка заехала на территорию посольства», — говорится в сообщении.

Там также добавили, что либо это тайная поддержка «заокеанского дипломата» специальной военной операции по защите жителей Донбасса, либо чья-то шутка.

Официальный Вашингтон выступает с критикой спецоперации России по защите Донбасса. Накануне палата представителей конгресса США одобрила законопроект о поставках Украине вооружений по ленд-лизу. Законопроект призван дать президенту страны более широкие полномочия для заключения с Киевом соглашений о поставках военной техники и средств защиты гражданского населения.

Также 29 апреля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон рассматривает возможность внесения России в свой список государств — спонсоров терроризма из-за ситуации на Украине.

При этом президент России Владимир Путин 4 марта подчеркнул, что РФ не имеет никаких недобрых намерений в отношении своих соседей, а только отвечает на недружественные шаги других государств.

Санкционные меры страны Запада против России и ее граждан стали вводить после того, как 24 февраля российские военные по приказу президента РФ Владимира Путина начали специальную операцию по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Как объяснили в Минобороны РФ, все удары наносятся точечно по военной структуре вооруженных сил Украины (ВСУ), мирному населению ничего не угрожает.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующий указ.

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