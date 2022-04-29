Жителям двух областей Украины запретили приближаться к границе с Россией

Госпогранслужба Украины запретила жителям Сумской и Черниговской областей приближаться к границе с РФ ближе чем на 1 км днем и на 20 км ночью. Об этом в пятницу, 29 апреля, заявил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

«Каждая охрана государственной границы вводит дополнительные режимные ограничения. Это уже сделано по Сумской области и сейчас документируется по Черниговской области, когда гражданам запрещено пребывать возле границы на территории местности около 1 км, кроме населенных пунктов», — заявил Демченко в эфире украинского телеканала «Украина 24».

Он добавил, что жителям также запретят находиться в лесополосе без предварительного согласования с пограничниками.

27 апреля сообщалось, что в Россию из Украины и Донецкой и Луганской народных республик прибыло более 1 млн беженцев. Свыше 182 тыс. из них дети. Со стороны Украины большая часть беженцев пересекла границу в Белгородской области и Крыму.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики попросили о признании независимости и объявили об эвакуации мирного населения в Россию. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса.

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