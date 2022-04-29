Прокуратура начала проверку по факту ДТП с восемью пострадавшими в Якутии

Прокуратура Мегино-Кангаласского района Якутии организовала проверку по факту ДТП, в котором пострадали восемь человек, в том числе дети. Об этом ИА YakutiaMedia сообщили в надзорном ведомстве.

Авария произошла 28 апреля на 16-м км автодороги «Абалаах». По предварительным данным, водитель микроавтобуса «УАЗ» не справился с управлением и допустил съезд с трассы.

В результате пострадали водитель и семь его пассажиров, в том числе трое детей. Все они были госпитализированы в медучреждение с травмами различной степени тяжести.

Все обстоятельства случившегося устанавливаются. Сотрудники прокуратуры дадут оценку соблюдению требований законодательства при организации перевозок несовершеннолетних и другим вопросам.

По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.