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В Астраханской области начнут выращивать овощи круглогодично

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Теплицы Астраханской области в ближайшее время планируют оснастить газовым отоплением, что позволит выращивать овощи круглый год. Об этом телеканал «Астрахань 24» сообщил в пятницу, 29 апреля.

Фермер Шамиль Абубекеров рассказал телеканалу, что в начале июня планирует собрать около 100 т урожая ранних сортов помидоров, что на 25% больше, чем в прошлом году. Он добавил, что в его планы также входит выращивание моркови, картофеля, лука и других культур.

«Мы реализуем свою продукцию на территории Астраханской области, а также в других регионах средней полосы России и даже в Казахстане. Санкции на нас никак не влияют, мы работаем», — сказал фермер.

Отмечается, что в рамках программы «Поддержка начинающего фермера» Абубекеров получил от государства 3 млн рублей на строительство теплиц.

«Грант, полученный от регионального минсельхоза, очень помог. Несмотря на то что большая часть теплиц уже была построена на собственные средства, благодаря государству удалось увеличить их площадь до 12 гектаров», — сообщил он.

Как сообщила телеканалу администрация Приволжского района, в 2022 году государство планирует профинансировать усовершенствование теплиц и подведение газа.

Ранее, 26 апреля, сообщалось, что под Хабаровском в 2023 году построят новые тепличные комплексы. На площадке Ракитное ТОР «Хабаровск» компания ООО «ТК «Хабаровский» соорудит теплицы по выращиванию томатов общей площадью 11 га. Также компания ООО «ТК «Приамурье» создаст такой же комплекс по выращиванию томатов и огурцов на площади 7,4 га. Общий объем инвестиций составляет порядка 35 млн рублей.

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