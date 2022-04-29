IT-специалист предостерег от покупки в даркнете доступа к ушедшим из РФ сервисам

Объявления в даркнете о продаже доступа к ушедшим из России сервисам публикуются уже два месяца, но делать это достаточно опасно. Об этом руководитель отдела анализа цифровых угроз Infosecurity Softline Company Александр Вураско предупредил в пятницу, 29 апреля.

Ранее в этот день «Коммерсант» сообщил, что в даркнете и на интернет-площадках по размещению объявлений появились десятки предложений о продаже доступа к Spotify, Netflix, Deezer, VPN, а также к другим сервисам.

«Это классика, новый инфоповод, которым пользуются как сетевые бизнесмены, так и мошенники. Примерно половина таких предложений, если не больше, однозначно публикуются мошенниками», — сказал эксперт в разговоре с Lenta.Ru.

По словам специалиста, продавая подобные услуги, злоумышленники могут завладеть данными потенциальных покупателей, но прежде всего их интересуют деньги.

«Даже если это какая-нибудь копеечка, 250 рублей, например, просят за YouTube Premium, 100 человек по 250 рублей — это 25 тыс., уже неплохо при нулевых затратах»», — сказал он.

При этом Вураско рассказал, что в даркнете есть и реальные объявления от проверенных продавцов. Чтобы их найти, нужно обращать внимание на систему рейтингов, а также на то, как долго там существует аккаунт продавца.

Сервисы западных компаний частично или полностью приостановили работу в России после начала спецоперации по защите Донбасса.

Так, 23 марта Netflix удалил свое приложение из магазинов приложений Google Play и App Store на территории России. Теперь при вводе названия сервиса он не отображается в поисковой строке на обеих платформах. О намерении Netflix приостановить работу на территории России из-за спецоперации Москвы по защите Донбассе стало известно 6 марта.

6 марта Spotify приостановил продажу подписки Premium в России из-за ухода из страны Visa и MasterCard. 2 марта Spotify объявил о закрытии офиса в РФ на фоне ситуации на Украине. Spotify прекратил работу в России с 11 апреля, передает RT. В компании уточнили, что все сервисы приложения будут недоступны в России, однако пользователи смогут реактивировать аккаунт на территории другой страны, если находятся там, в настройках пользователя.

Иностранные компании начали уходить с российского рынка после того, как 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. Такое решение было принято на фоне обострения в середине февраля обстановки в регионе и участившихся обстрелов территории Донбасса со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ).

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