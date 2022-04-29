ЦБ снизил ключевую ставку до 14%

Центробанк (ЦБ) снизил ключевую ставку с 17 до 14% годовых. Об этом регулятор сообщил 29 апреля.

Как уточнили в ЦБ, перестали нарастать риски для ценовой и финансовой стабильности, благодаря чему были созданы условия для снижения ключевой ставки. В последние недели темпы роста цен замедлились «за счет укрепления рубля и охлаждения потребительской активности».

При этом проинфляционные риски снизились, однако остаются существенными. Они связаны в основном с усилением внешних ограничений в торговой и финансовой сферах. Также уменьшение потенциала экономики РФ из-за ограничительных мер может оказаться более значительным, чем предполагалось.

«С одной стороны, и курс рубля, и доходности ОФЗ вернулись к уровням середины февраля. Риски финансовой стабильности снизились. С другой стороны, в условиях неопределенности выросла премия за риск, включаемая в кредитные ставки. Кроме того, банки сегодня предъявляют значительно более строгие требования к заемщикам и обеспечению по кредиту. Это формирует жесткие ценовые и неценовые условия кредитования. Снижение ключевой ставки позволит несколько сгладить эту ситуацию», — отметила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

По ее словам, в Центробанке «видят пространство для снижения ключевой ставки» до конца 2022 года. По прогнозам регулятора, текущий диапазон для средней ключевой ставки на этот год составляет 12,5–14%, на 2023 — 9–11% и на 2024 год — 6–8%.

Как рассказал «Известиям» партнер Capital Lab Евгений Шатов, снижение ключевой ставки до 14% годовых дает банкам возможность более дешевого финансирования и означает предоставление более бюджетного кредитования как бизнеса, так и частных лиц, что должно способствовать поддержке экономической активности.

ЦБ в конце февраля поднял базовую ставку сразу на 10,5 процентного пункта, до 20% годовых. Решение было принято на фоне санкций в отношении РФ и возросшей волатильности на финансовом рынке. Как отмечает регулятор, это было антикризисной мерой, которая принималась прежде всего для ограничения рисков финансовой стабильности.

Однако 8 апреля было решено снизить ставку до 17% годовых, в том числе на фоне замедления роста цен.