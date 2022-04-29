Bloomberg: Россия предложила Индии проводить часть расчетов в национальных валютах

Россия предложила Индии платить за импорт нефти в долларах или евро, а остальную торговлю между странами перевести в рупии и рубли. Об этом 29 апреля сообщило агентство Bloomberg.

«Россия предложила Индии механизм двойных платежей, чтобы позволить больше торговать в местных валютах, поскольку давление на страну, пострадавшую от санкций, растет», — говорится в публикации.

Однако, по информации агентства, окончательное решение по этому вопросу еще не принято.

Отмечается, что, несмотря на то, что западные страны стремятся свернуть отношения с РФ, правительство премьер-министра Индии Нарендры Моди хочет продолжать двустороннюю торговлю из-за своей зависимости от российского оружия, «необходимого для противодействия растущей военной напористости Китая», и увеличить закупки нефти , «чтобы облегчить бремя глобального скачка цен». По информации Bloomberg, с конца февраля страна купила миллионы баррелей нефти марки Urals, ESPO. Также индийские переработчики приобрели нефтепродукт марки Sokol.

12 апреля сообщалось, что Индия планирует увеличить экспорт в Россию на $2 млрд, это касается поставок фармацевтической продукции, органической и неорганической химии, молочных продуктов, чая, кофе и товаров для дома.

Как отметил в конце марта обозреватель американского сайта Vox Джен Кирби, на фоне противостояния Запада и Москвы Индия стремится сохранить долгосрочные отношения с Россией. Журналист напомнил, что официальная дружба Индии и СССР началась еще в 1971 году, когда обе страны заключили договор о мире, дружбе и сотрудничестве.

Между тем США просят Индию занять более жесткую позицию в отношении Москвы и сократить импорт энергоносителей. Взамен Вашингтон предлагает Нью-Дели партнерство во многих сферах.