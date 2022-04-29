Обозреватель газеты The Guardian Саймон Дженкинс заявил 28 апреля, что глава МИД Великобритании Лиз Трасс и премьер-министр страны Борис Джонсон делают всё, чтобы отнять у Украины возможности мирного урегулирования кризиса ради собственной выгоды.

«Указание не идти ни на какие уступки по отношению к России дал Владимиру Зеленскому и Борис Джонсон перед своим неожиданным визитом в Киев в этом месяце, в чем Трасс явно стремится с ним соперничать. Не секрет, что лидеры-демократы играют в военные игры, чтобы раззадорить избирателей, но это, должно быть, первый случай борьбы за лидерство среди консерваторов, которая ведется на границах России. Трудно представить себе более деликатное и опасное время для подобных выходок, чем сейчас», — отметил автор.

Обозреватель также раскритиковал громкое заявление Трасс касательно текущей ситуации на Украине.

«Она сказала: «Мы будем идти дальше и быстрее, чтобы вытеснить Россию со всей Украины». Она явно упивается своей воображаемой опосредованной войной с русским медведем, и, похоже, никто в Уайтхолле (нарицательное обозначение британского правительства. — Ред.) не может ее сдержать. Использование слова «мы» публично отождествляет интересы Великобритании с интересами Киева», — прокомментировал Дженкинс.

Обозреватель также отметил, что они считают несогласных с их позицией «слабаками, трусами или сторонниками российского президент Владимира Путина».

«Джонсон и Трасс не заявляли, что решение по украинской сделке должны принимать Зеленский и его люди. Они хотят, чтобы он продолжал сражаться столько, сколько потребуется для полного поражения России. Им нужен триумф в их опосредованной войне. То, что этот конфликт должен быть захвачен Великобританией для предстоящей убогой борьбы за лидерство, вызывает отвращение», — заключил он.

Во вторник, 26 апреля, в Минобороны России обратили внимание на заявление заместителя министра обороны Великобритании Джеймса Хиппи. Он сказал, что «не обязательно будет проблемой», если предоставленное Лондоном Киеву оружием будет использоваться для нанесения ударов по объектам на российской территории.

Экс-замглавы МИД РФ и бывший замгенсека ООН Сергей Орджоникидзе рассказал «Известиям», что если раньше британские власти были подстрекателями, то теперь они открыто перешли к конкретным действиям.

21 марта обозреватель Global Times высказал предположение о заинтересованности США и стран Североатлантического альянса в продолжительных военных действиях на территории Украины ради увеличения прибыли своих военных предприятий.

24 февраля Путин объявил о начале операции по защите мирного населения в Донбассе. Как тогда уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа. Также российская сторона подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

Ситуация в Донбассе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля российский президент подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР и пообещал оказать поддержку республикам.

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