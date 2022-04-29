В Новгородской области 15-летнего школьника осудят за кражу электрооборудования

В Новгородской области возбудили уголовное дело в отношении 15-летнего жителя Чудовского района, который подозревается в краже электрооборудования. Об этом в пятницу, 29 апреля, сообщило информационное агентство FlashNord со ссылкой на пресс-службу УМВД России по региону.

Правоохранительные органы установили, что молодой человек украл четыре электродвигателя, сварочные аппараты, заточный станок, насос, электрический рубанок и 100 м электрокабеля.

По данным агентства, школьник сдал украденное оборудование в пункт приема металла. Отмечается, что он получил за это около 5 тыс. рублей. При этом причиненный ущерб оценивается примерно в 60 тыс. рублей.

Ранее, 18 апреля, в городе Полярный 44-летний рецидивист украл 200 м кабеля между жилыми домами по улице Героев-североморцев. Телекоммуникационная компания понесла ущерб в размере 27 тыс. рублей, а жители домов лишились интернета и телефонной связи. Возбуждено уголовное дело о краже, предусматривающее до двух лет лишения свободы.