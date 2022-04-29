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Вице-президент РСТ заявил о возможном увеличении турпотока в Турцию

Вице-президент РСТ Барзыкин оценил рост турпотока после возобновления полетов «Аэрофлота» в Турцию
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Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин в пятницу, 29 апреля, оценил возможность увеличения российского турпотока в Турцию на фоне решения «Аэрофлота» возобновить с 6 мая регулярные рейсы в Анталью и Стамбул.

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«Турпоток напрямую связан с перевозками: чем больше будет предложений по перевозке, тем больше людей смогут ими воспользоваться. Сейчас возобновляет рейсы «Аэрофлот», «Россия» отправляет суперджеты, Turkish Airlines на эту площадку (перевозок между Россией и Турцией. — Ред.) заходят. С конца мая специально организовывается компания для перевозок на этом направлении South Wings», — уточнил эксперт в беседе с «Известиями».

По его словам, в настоящее время эксперты прогнозируют около 2 млн туристов за весь сезон — это меньше, чем в прошлом году. Однако если в дальнейшем возможности перевозок будут расширяться, данная цифра вырастет.

При этом увеличение перевозок также способствует снижению тарифов.

О возобновлении регулярных рейсов в Турцию компания «Аэрофлот» сообщила ранее в пятницу. Полеты в Анталью и Стамбул с 6 мая будут выполняться до двух раз в день на широкофюзеляжных лайнерах Airbus A330. Продажа билетов на рейсы открыта.

Также 29 апреля сообщалось, что общественный совет при Ростуризме и РСТ предложил увеличить частоту полетов в Россию для авиакомпании Turkish Airlines. Организации направили соответствующие обращения в правительство, Минтранс и Совет по правам человека (СПЧ). Как считает председатель общественного совета Ростуризма Дмитрий Давыденко, нынешних объемов перевозок между Турцией и Россией недостаточно.

Так, в настоящее время Turkish Airlines и турецкий бюджетный перевозчик Pegasus могут выполнять 108 рейсов в неделю в Россию и перевозить на них около 100 тыс. человек в месяц. Перелеты выполняют и российские компании Red Wings, «Азимут» и «Россия» на 100-местных самолетах Superjet.

В конце марта Минтранс России попросил авиавласти Турции поддержать планы по перераспределению назначения на выполнение рейсов в эту страну между перевозчиками из РФ.

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