Эксперт рассказал о плюсах объединения ВТБ, «Открытия» и РНКБ

Решение Банка России о возможности объединения активов банков «Открытие» и Российский национальный коммерческий банк (РНКБ) на базе крупного игрока, ВТБ, является обоснованным. Об этом заявил «Известиям» партнер инвестиционной компании Capital Lab Евгений Шатов в пятницу, 29 апреля.

Ранее в этот же день «Коммерсант» сообщал, что ВТБ могут объединить в общую группу с «Открытием» и РНКБ. Отмечалось, что соответствующее предложение премьер-министру Михаилу Мишустину направил глава ВТБ Андрей Костин.

Источники газеты утверждали, что идея уже получила одобрение президента России Владимира Путина. По словам одного из собеседников издания, объединение «приведет крупного федерального игрока в Крым».

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания регулятора назвала объединение кредитных организаций разумным решением.

«Решение об объединении позволит правительству снизить бюджетные затраты на поддержание санкционных банков: закрытие дублирующих офисов (многие офисы ВТБ и «Открытия» дублируют друг друга), оптимизация численности сотрудников, как на руководящих позициях, так и линейного персонала. Поддержит конкурентоспособность банковского сектора», — сказал Шатов «Известиям».

Он полагает, что слияние позволит ВТБ увеличить активы — по оценкам, размер активов объединенного банка будет вдвое меньше размера активов Сбера. Также консолидация кредитных организаций приблизит к достижению очередной стратегической цели, заключающейся в росте числа клиентов до 30 млн к 2025 году.

В конце февраля, после начала операции Москвы в Донбассе, ВТБ попал в американский санкционный список SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons). Также под ограничения попал банк «Открытие». 2 марта Евросоюз отключил семь российских банков от SWIFT. Под санкции попали ВТБ, «Россия», «Открытие», а также Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ.

Санкции против России были введены рядом стран Запада после того, как 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале операции по защите мирного населения в Донбассе. За несколько дней до этого ситуация в регионе обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской Народных Республик объявили об эвакуации жителей на российскую территорию. 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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