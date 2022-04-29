Психолог рекомендовал родителям избегать шутливых разговоров с детьми о разводе

Психоаналитик, психолог Олег Долгицкий рассказал в пятницу, 29 апреля, как говорить с детьми о предстоящем разводе. Специалист попросил избегать шутливых разговоров о расставании.

По мнению эксперта, стремление перевести развод в шутку является неправильным.

«Можно, конечно, представить развод как интересную игру, но в конце же должна быть победа или приз. Победа над родителем — это сомнительная победа для ребенка. Да и какой приз может утешить при потере близкого родственника? Развод, конечно, можно превратить в аттракцион, но это скорее похоже на американские горки или комнату ужаса», — сказал Долгицкий в интервью Lenta.Ru.

Психолог отметил, что, пытаясь приукрасить происходящее на фоне смены социальной среды, взрослые обманывают детей, которые всё понимают.

Долгицкий посоветовал родителям ребенка до 12 лет сказать ему при разводе, что не справились со своими ролями, а ребенку около 14 лет и старше можно рассказать и о настоящей проблеме в отношениях.

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