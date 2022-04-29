В Госдуме рассказали о подводных камнях программы ленд-лиза США для Украины

Решение США о поставках оружия Украине по ленд-лизу содержит множество подводных камней, это долгосрочный кредит, который растянется на десятилетия. Об этом в пятницу, 29 апреля, заявил «Известиям» член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

«Ничего личного, только бизнес», США продолжают извлекать прибыль из происходящих на Украине событий. Их «благородное» решение о программе ленд-лиза содержит в себе множество подводных камней. Само слово «ленд-лиз» переводится как «сдавать в аренду, давать взаймы», и вполне ясно и закономерно, что Штаты потребуют от Украины рассчитаться за оказанную ими помощь. Долгосрочный кредит растянется даже не на годы — десятилетия», — подчеркнул он.

Как отметил политик, Соединенные Штаты сначала накачивают Украину оружием, провоцируя на дальнейшее затягивание конфликта не на своей территории, а потом заставят ответить за «поставляемую помощь» и в очередной раз набьют свои кошельки, наживаясь на потерях другого государства. Сколько Украине придется отдавать долги, неизвестно, добавил депутат.

«С учетом сегодняшних реалий вообще неизвестно, что будет с Украиной как государством. Штаты сейчас всё делают для этого, руками киевской власти обостряя и затягивая конфликт и срывая любые переговоры по обсуждению и принятию наших требований. Киевский режим тоже приложит руку к тому, чтобы средства осели в его карманах, а отвечать за всё, погрязнув в долгах, вынуждено будет население Украины», — заключил Белик.

Накануне палата представителей конгресса США одобрила законопроект о поставках Украине вооружений по ленд-лизу. В частности, согласно одобренному документу, американский лидер в 2022 и 2023 финансовых годах сможет поручить администрации США «предоставить во временное пользование военную технику и имущество правительству Украины или правительствам стран Восточной Европы» на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса.

Глава государства, судя по тексту документа, должен будет создать «ускоренные механизмы поставок» вооружений не позднее чем через 60 дней после принятия законопроекта.

Ранее в этот день сообщалось, что президент США намерен дополнительно запросить у конгресса США $33 млрд на поддержку Украины. Отмечается, что запрашиваемый пакет помощи Киеву будет включать более $20 млрд военной помощи, $8,5 млрд экономической и $3 млрд гуманитарной.

28 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила, что западное оружие, поставляемое Украине, может попасть к террористам, так же как это произошло с поставками сирийской «оппозиции».

Ленд-лиз — программа, согласно которой Америка сдавала в аренду или передавала в долгосрочный кредит военную технику и снаряжение союзникам во Второй мировой войне. Закон о ленд-лизе действовал с марта 1941 года по август 1945-го, союзникам Соединенных Штатов передали материалы на общую сумму более $50 млрд, из них около $11 млрд пришлось на СССР.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Россией специальной военной операции по защите Донбасса, о которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ДНР и ЛНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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