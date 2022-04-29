Около 500 млн рублей направят на реконструкцию трассы М-7 в Башкирии

В Башкирии объявили о поиске подрядчика на проведение двух этапов реконструкции и строительства федеральной трассы М-7 «Волга». Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Исходя из документации, выбранная фирма должна провести подготовительные и земляные работы, обустроить фундамент и основание дороги, провести наружные электросети и линии связи, уложить асфальт. Также в перечень работ входит благоустройство прилегающей территории.

Максимальная стоимость контракта составит 503,4 млн рублей. Определить подрядчика планируется 16 мая, пишет «МедиаКорСеть».

Предполагается, что реконструкцию завершат к 31 октября 2023 года.

Ранее 29 апреля сообщалось, что в Уфе готовятся к началу строительства Южного объезда города. На разработку проектной документации из городского бюджета согласны выделить порядка 357 млн рублей.