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Нидерланды не смогли запретить заход в порт судна с российской нефтью

Власти Нидерландов заявили, что не могут запретить заход в порт судну с российской нефтью
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Кабинет министров Нидерландов не может запретить заход в порт Роттердама судну Sunny Liger с российской нефтью. Об этом в пятницу, 29 апреля, сообщила Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS) со ссылкой на главу МИД страны Вопке Хукстру.

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По словам министра, судно ходит под флагом Маршалловых островов и поэтому не подпадает под санкции Евросоюза в отношении РФ. Юридические основания для того, чтобы запретить его заход в нидерландский порт, отсутствуют.

Новые санкции против России были введены рядом стран после того, как 24 февраля президент страны Владимир Путин объявил о начале операции по защите мирного населения в Донбассе. Несколькими днями ранее ситуация в регионе обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей на российскую территорию, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

22 апреля министр по вопросам климата и энергетической политики Нидерландов Роб Йеттен заявил, что его страна хочет отказаться от российских газа, нефти и угля к концу 2022 года. Государство намерено сфокусироваться на энергосбережении, устойчивой энергетике и импорте энергоресурсов из других стран, отметил политик.

21 апреля верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, отвечая на вопрос, когда будет одобрен пакет санкций по эмбарго на нефть и газ из России, сказал, что пока ни по одному из предложений нет единогласия среди стран — членов Евросоюза.

13 апреля канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что Вена, Берлин и Будапешт не поддерживают эмбарго на поставки российского газа.

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