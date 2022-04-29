Хлебокомбинат «Коломенский» купил российский бизнес финской Fazer

Булочно-кондитерский холдинг (БКХ) «Коломенский», принадлежащий Алексею Тулупову, президенту компании Sminex, заключил сделку по приобретению ООО «Хлебный Дом» (ранее ООО «Фацер»), который является российской «дочкой» финского производителя продуктов питания Fazer. Об этом сообщает пресс-служба «Коломенского» в пятницу, 29 апреля.

В контур сделки вошли три фабрики в Санкт-Петербурге и одна в Москве, на которых в общей сложности работает более 2 тыс. человек. Все предприятия продолжат свою работу.

БКХ «Коломенский» является лидером рынка хлебобулочных изделий России. По данным консолидированной финансовой отчетности, в 2021 году выручка компании составила 14,5 млрд рублей. Приобретение ООО «Хлебный Дом» позволит холдингу выйти в Северо-Западный федеральный округ и работать в новых продуктовых категориях. В частности, «Коломенский» расширил присутствие на кондитерском рынке и вышел в сегмент замороженных хлебных полуфабрикатов.

«Покупка российского бизнеса Fazer даст нам синергетический эффект. Мы увеличиваем свои производственные мощности за счет современных площадок, объединяем логистические потоки, расширяем географию присутствия и направления деятельности. Мы продолжим развивать торговые марки ООО «Хлебный Дом». Кроме того, в наших планах — дальнейшее расширение производственных мощностей холдинга и создание новых рабочих мест», — прокомментировал сделку Алексей Тулупов.

Накануне Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России сообщила, что согласовала ходатайство ООО «Коломенский» о приобретении 100% уставного капитала ООО «Хлебный Дом».

Fazer заявила об остановке деятельности в РФ еще 6 марта. Причиной указали операцию Москвы по защите Донбасса. В компании добавили, что ранее приостановили экспорт своих кондитерских, зерновых и хлебобулочных изделий из Финляндии в РФ и прекратили все инвестиции.

ООО «Фацер» было переименовано в ООО «Хлебный Дом», следует из данных ЕГРЮЛ от 12 апреля. Тогда в Fazer уточнили, что изменения необходимы для передачи бизнеса новому владельцу. В сделку войдет бренд «Хлебный Дом», а марки Fazer в России не будет, отмечал «Коммерсантъ».

Согласно презентации компании, с которой ознакомилась газета, около 70% выручки Fazer приносит продажа свежего хлеба, остальное — реализация замороженных полуфабрикатов. В январе 2022 года продажи выросли на 20,4%, до 1,09 млрд рублей год к году.

Зарубежные компании начали приостанавливать деятельность в России в том числе в связи с санкциями Запада, введенными в ответ на проведение Москвой специальной операции в Донбассе. О ее начале президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».