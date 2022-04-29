Набиуллина рассказала о поддержке ЦБ частного банковского бизнеса в России

Банк России будет работать над тем, чтобы частный банковский бизнес в России продолжал развиваться. Об этом глава Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала 29 апреля на пресс-конференции по итогам заседания регулятора.

«Приоритетом для нас должно оставаться то, чтобы частный банковский бизнес продолжал развиваться и чтобы была возможность и у частных инвесторов в конечном счете входить в какие-то банки», — сказала она.

Также Набиуллина отметила, что Центробанк считает разумным решением объединение ВТБ, «Открытия» и Российского национального коммерческого банка. Набиуллина уточнила, что не видит возможности продать «Открытие» рынку. Регулятор не может быть долго собственником банка

Ранее 29 апреля «Коммерсант» сообщил, что ВТБ могут объединить в общую группу с «Открытием» и РНКБ. По данным издания, соответствующее предложение премьер-министру Михаилу Мишустину направил глава ВТБ Андрей Костин.

5 апреля Андрей Костин рассказал, что ВТБ рассматривает варианты работы в Крыму. По его словам, на полуострове создана эффективная система, работает РНКБ. Он уточнил, что ВТБ сможет развивать и налаживать связи на полуострове.